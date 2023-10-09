В Подмосковье в создание готовых промышленных боксов вложат более 1 млрд рублей

Новый проект появится в индустриальном парке "Белый раст"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. кв. м готовой недвижимости для промышленных предприятий планируется построить в индустриальном парке "Белый раст" в Дмитровском округе Подмосковья. Инвестиции в проект составят около 1,2 млрд рублей, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Новый проект по созданию площадки с готовыми промышленными боксами для промышленных инвесторов появится в индустриальном парке "Белый раст". Плановый объем инвестиций в строительство объекта "Подмосковье индастриал" составляет 1,2 млрд рублей. Сформированная на площадке инфраструктура позволит обеспечить создание около 250 рабочих мест для жителей региона", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщили, что всего в индустриальном парке планируется построить почти 15 тыс. кв. м готовой недвижимости для промышленных предприятий.

Уточняется, что подобрать площадку или недвижимость для реализации инвестпроекта на территории индустриальных парков региона можно на инвестиционной карте Подмосковья. В индустриальном парке "Белый раст", в частности, для резидентов доступно около 450 га под реализацию инвестиционных проектов.