Минвостокразвития выступило за расширение ипотеки АЗРФ на врачей и учителей

Алексей Чекунков отметил, что социальных работников непросто привлекать в отдаленные регионы, а льготная ипотека поможет в решении этой проблемы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Льготная ипотека под 2% должна быть доступна для врачей и учителей в Арктике, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Президент России Владимир Путин в августе поручил правительству РФ к 1 ноября запустить льготную ипотеку под 2% для молодых семей в Арктике.

"Мы выступаем за то, чтобы сейчас арктическая ипотека запускалась по максимально широкому формату, так же как на Дальнем Востоке. Мы этого добьемся. Особенно это касается врачей и учителей - на эту категорию ипотека была расширена на Дальнем Востоке вне зависимости от возраста", - сказал Чекунков.

Министр отметил, что социальных работников непросто привлекать в отдаленные регионы, а льготная ипотека поможет в решении этой проблемы. Вопрос о возможности расширения арктической ипотеки на указанных специалистов уже обсуждается, добавил Чекунков.

Льготная Дальневосточная ипотека была запущена в 2019 году. Программа позволяет получить ипотечный кредит на жилье в ДФО по льготной ставке не более 2% годовых. С помощью нее граждане могут приобрести жилье в новостройках, а также квартиры на вторичном рынке, если они расположены на территории сельских населенных пунктов, в Магаданской области или Чукотском автономном округе или моногородах.