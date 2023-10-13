В Ярославском районе Москвы завершили капремонт фасада "башни Вулыха"

Специалистами были отремонтированы лоджии квартир, установлены новые двери в переходных лоджиях, проведены работы по замене отливов и откосов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Работы по обновлению фасада многоэтажного дома в Хибинском проезде, который относится к советской типовой серии "Башня Вулыха", выполнили в рамках программы капремонта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта (ФКР) столицы.

"Этот жилой дом был возведен по проекту типовой серии, носящей запоминающееся название - "Башня Вулыха". Дома данного типа - яркий пример брежневской архитектуры. Это 14-этажные многоквартирные дома, которые строились в Москве с 1963 по 1986 годы. Автором проекта выступал архитектор Ефим Вулых. Под его руководством были разработаны несколько типовых многоэтажек, но наибольшее распространение и известность получила именно "Башня Вулыха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дома этой серии строились по спецзаказу государственных ведомств, предприятий и жилищно-строительных кооперативов. "Дома, которые принято называть "башнями Вулыха", не редкость для портрета столицы. Один из них - дом № 30, корп. 2 в Хибинском проезде. Для проведения работ по капитальному ремонту его фасада ФКР Москвы разработал уникальный проект, учитывающий все конструктивные и эстетические нюансы. Специалисты подобрали максимально подходящие материалы и технологии, которые позволили сделать объект красивым и комфортным для проживания. На данный момент работы завершены", - прокомментировал замначальника производственного техуправления ФКР Москвы Борис Джиоев.

Ремонт фасада объекта начался с промывки открытых поверхностей от накопившихся загрязнений. Поврежденную в процессе многолетней эксплуатации кирпичную кладку восстановили, далее специальным составом были заполнены выветренные швы, а участки намокания обработали антисептиком. Затем была произведена гидрофобизация кирпичного фасада, которая надежно защищает стены от агрессивного влияния осадков и помогает противостоять появлению плесени и грибка на фасадных элементах. В завершение отремонтировали лоджии квартир и установили новые двери в переходных лоджиях. Также специалисты провели работы по замене отливов и откосов, выполнили устройство новой отмостки и привели в порядок входную группу.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов. Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году планируется отремонтировать 2,3 тыс. домов.