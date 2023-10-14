В деловых столицах России посуточная аренда квартир подорожала минимум на 14%

Наиболее дорогая посуточная аренда в Москве, сообщила пресс-служба "Авито Недвижимости"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость аренды квартир на сутки выросла в бизнес-столицах России от 27% до 14% по сравнению с началом октября 2022 года, сообщила пресс-служба "Авито Недвижимости".

"Среди 12 городов, попавших в исследование, сильнее всего стоимость за ночь, по сравнению с началом октября прошлого года, выросла в Омске (27%), на четверть краткосрочная аренда подорожала в Нижнем Новгороде, Самаре и Казани, в Москве цены выросли на 19%, в Санкт-Петербурге - на 14%", - говорится в сообщении пресс-службы.

В среднем по России, по данным аналитиков классифайдера, цены на посуточную аренду квартир за год выросли на 18%. По состоянию на октябрь 2023 года наиболее дорогая посуточная аренда в Москве. В городе за ночь в среднем придется заплатить 3 200 рублей. Также в топ-5 по уровню цен вошли Хабаровск (2 600 рублей в сутки), Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург (2 500 рублей в сутки в трех городах). Дешевле всего краткосрочная аренда в Челябинске (1 850 рублей за ночь) и Омске (1 900 рублей).

По мнению руководителя направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артема Кромочкина, посуточная аренда жилья для командировок на интернет-сервисе становится проще, резервирование жилья на нужные даты ускоряет система онлайн-бронирования, которая с весны действует для всех квартир на платформе. "Все больше владельцев и управляющих объектами готовы работать с закрывающими документами для юридических лиц. Также некоторые арендодатели после окончания туристического сезона перестраиваются именно на тех гостей, которые приезжают в город по работе, и корректируют предложение под их потребности", - приводится в сообщении его комментарий.

По данным "Авито Недвижимости", по сравнению с началом октября прошлого года количество доступных для посуточной аренды квартир на "Авито Недвижимости" выросло в 11 из 12 городов, участвовавших в исследовании. Сильнее всего выбор увеличился в Казани (+66%), Калининграде (+52%), Нижнем Новгороде (+42%), Санкт-Петербурге и Краснодаре (+41% в обоих городах). Уменьшилось количество объектов только в Москве (-8%). Благодаря этому Санкт-Петербург стал городом с самым большим объемом доступных для посуточной аренды квартир для приезжающих в командировки людей, за год обогнав Москву.