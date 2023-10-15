15 октября, 07:35

Кабмин ограничит участие недобросовестных подрядчиков в капремонте в жилых домах

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Теперь компания-подрядчик может быть отстранена на год от участия в электронных торгах, где распределяются контракты на капремонт

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ограничении участия недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, сообщается на сайте правительства.

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Согласно изменениям, компания-подрядчик может быть исключена из реестра квалифицированных подрядных организаций. Кроме того, возможно отстранение от участия в электронных торгах, где распределяются контракты на капремонт, сроком на один год.

"Такие строгие санкции последуют за ряд нарушений, в числе которых предоставление недостоверных сведений об организации", - говорится в сообщении.

Ранее компанию-подрядчика можно было исключить из реестра только за грубые нарушения. Среди таких мог быть неоднократный отказ от исполнения контракта по выигранному тендеру.

Кроме того, теперь компании будут отстранять от участия в торгах, если ее права на выполнение отдельных видов работ были приостановлены саморегулируемой организацией по жалобам граждан.

В сообщении уточняется, что подписанное постановление необходимо для исполнения поручений президента Владимира Путина. "Глава государства дал их по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Оно состоялось в июне 2022 года", - уточняется в сообщении. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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