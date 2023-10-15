Около 2 тыс. участников программы реновации получили новые квартиры в Зеленограде

Под заселение передали шесть новостроек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Примерно 2 тыс. жителей столичного Зеленограда получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"По программе реновации квартиры в Зеленограде получили около 2 тыс. человек. Под заселение передали шесть новостроек, еще одну сейчас возводим. Всего в программу включили 34 старых дома, в которых живут порядка 7,1 тыс. человек", - написал мэр.

Он отметил, что в округе также развивают социальную инфраструктуру, уделяя особое внимание спортивным объектам.

"На Заречной улице ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с зоной для единоборств и четырьмя бассейнами. На Середниковской улице на 45% готов спорткомплекс с тренажерным залом и двумя бассейнами", - заключил Собянин.