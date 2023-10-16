16 октября, 05:26
Реновация

В Москве на Лосевской улице построят дом по программе реновации

В рамках проекта появится двухсекционная новостройка на 44 однокомнатные, 150 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Жилой дом с подземной автостоянкой построят по программе реновации в Ярославском районе российской столицы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"В Ярославском районе построят жилой дом с подземной автостоянкой в рамках программы реновации. Он будет находиться по адресу: Лосевская улица, земельный участок 3а", - говорится в сообщении.

В рамках проекта появится двухсекционная новостройка на 44 однокомнатные, 150 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. "Для участников программы реновации в каждой квартире выполнят отделку, а также установят в комнатах розетки, выключатели и осветительные приборы. На кухнях поставят мойки и плиты, в санузлах - необходимую сантехнику", - уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

На первом этаже дома будут располагаться помещения общественного назначения, где появятся магазины, аптеки и предприятия сферы услуг. В перечень запланированных работ также входит благоустройство придомовой территории. Там обустроят проезды, тротуары, сделают отмостку, оборудуют места для отдыха, детские и спортивные площадки. Во дворе разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
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