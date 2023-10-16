В Москве суды признали самостроями объекты общей площадью более 400 тыс. кв. м

Только в третьем квартале 2023 года суды вынесли решения о демонтаже около 150 объектов общей площадью свыше 140 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Суды разных инстанций вынесли с января по сентябрь решения о сносе на территории Москвы более 400 тыс. кв. м самостроя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

Там отметили, что объекты самовольного строительства портят архитектурный облик города и могут представлять угрозу жизни и здоровью горожан, так как часто возводятся без разрешительной документации. Правительство Москвы ведет работу по выявлению подобных сооружений. Госинспекция по недвижимости выполняет обследование объектов и проверяет наличие нарушений, а департамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе выявленного самостроя.

"Сегодня в судах разных инстанций рассматривают свыше 2,3 тыс. дел, связанных с возведением самовольных построек площадью более 2 млн кв. м. С января по сентябрь этого года вынесено 405 решений о сносе таких объектов общей площадью 404,7 тыс. кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, только в третьем квартале 2023 года суды вынесли решения о демонтаже около 150 объектов общей площадью свыше 140 тыс. кв. м.

"Здания и сооружения с признаками самовольного строительства и оформленными правами собственности подлежат обязательному рассмотрению в суде. Информацию по таким строениям специалисты Госинспекции по недвижимости направляют в департамент городского имущества Москвы для организации дальнейшей судебной работы. Если суд признал объект самостроем и постановил его снести, а собственник не исполнил это решение в добровольном порядке, демонтаж производится силами контрольного ведомства", - уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

К объектам самовольного строительства относятся пристройки, надстройки и отдельно стоящие здания, возведенные без разрешительной документации, с нарушением строительных норм и правил на не предназначенных для этого земельных участках. Больше всего таких объектов по решениям судов с начала 2023 года демонтируют в центре города, на юге, севере, северо-востоке и западе - суммарно свыше 260 самостроев площадью более 300 тыс. кв. м.