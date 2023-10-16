Девелопер "А101" запускает роботизированную систему привлечения подрядчиков

Система будет автоматически отслеживать активность потенциальных партнеров на открытых тендерных площадках и приглашать их на электронную торговую площадку группы для участия в тендерах

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "А101" запускает роботизированную систему привлечения подрядчиков на собственную электронную торговую площадку. Об этом сообщил директор по информационным технологиям ГК "А101" Алексей Сложеникин на конференции "Цифровизация в строительном бизнесе".

"Мы запускаем роботизированную систему привлечения подрядчиков. Цифровизация привлечения приведет к дальнейшему росту числа участников тендеров, что хорошо скажется на конкуренции", - сказал Сложеникин.

По его словам, роботизированная система привлечения подрядчиков будет в автоматическом режиме отслеживать активность потенциальных партнеров на открытых тендерных площадках и приглашать их на электронную торговую площадку группы для участия в тендерах. Он напомнил, что за предыдущие пять лет среднее число участников тендеров группы увеличилось на 15%. При этом только за девять месяцев 2023 года в тендерах участвовали уже более 1,5 тыс. потенциальных подрядчиков. В целом собственная электронная площадка группы за счет прозрачности и интуитивного интерфейса достигла объема торгов более 20 млрд рублей в год.

Эксперт добавил, что такие инструменты цифровых коммуникаций, как личные кабинеты подрядчиков (заводятся на ресурсах группы), способствуют ускорению документооборота и оптимизируют строительство. В частности, по его словам, личные кабинеты используются для передачи подрядчику рабочей документации - этот процесс сокращен с одного рабочего дня до пяти секунд. "На сегодняшний день свой личный кабинет есть у 96% подрядчиков, с которыми мы работаем в Москве, а теперь он используется и в рамках наших объектов в Ленинградской области", - уточнил Сложеникин.

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. В настоящее время портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области. В 2022 году девелопер ввел в эксплуатацию более 827 тыс. кв. м недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021 года.