На севере Москвы построят жилье по реновации в рамках комплексного развития территорий

Жилые кварталы появятся на месте участков бывших промзон "Вагоноремонт", "Автомоторная", "Братцево", "Дегунино-Лихоборы"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 535 тыс. кв. м жилья по программе реновации планируют построить на севере Москвы в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сегодня на севере столицы инвесторы реализуют пять проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется в том числе строительство жилья для программы реновации. Свыше 535 тыс. кв. м недвижимости, предназначенной для переселения горожан из старых домов, построят в районах Войковском, Головинском, Коптево, а также в Восточном и Западном Дегунине", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что современные жилые кварталы появятся на месте участков бывших промзон "Вагоноремонт", "Автомоторная", "Братцево", "Дегунино-Лихоборы", а также на неэффективно используемой территории на улице Новая Ипатовка, владение 23А.

"Помимо жилья, в том числе для программы реновации, в пяти реализуемых проектах комплексного развития территорий предусмотрено строительство свыше 1 млн кв. м промышленных и общественно-деловых объектов, включая детские сады, школы, поликлиники, технопарк и логистический центр. По итогам реализации проектов жители севера столицы получат обновленные городские кварталы со всей необходимой инфраструктурой", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.