На северо-западе Москвы освободили участок площадью более 500 кв. м для парковки

Земельный участок предназначен для эксплуатации существующего здания под магазин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Земельный участок площадью свыше 500 кв. м освободили от незаконной постройки на северо-западе Москвы, теперь на месте самостроя появилась общедоступная парковка на 30 машино-мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Уточняется, что инспекторы контрольного ведомства обнаружили незаконную постройку по адресу: Пятницкое шоссе, дом 13. Земельный участок предназначен для эксплуатации существующего здания под магазин. Несмотря на запрет на строительство на этой территории, собственник ранее демонтировал здание площадью 545,5 кв. м и на его месте незаконно возвел новую постройку с другой площадью.

"Одноэтажное строение - торгово-рыночный комплекс площадью 561,8 кв. м - возвели незаконно. Земельный участок под строительство не предоставлялся, разрешение на него не выдавалось. Учитывая наличие признаков незаконной постройки, собственнику было предписано устранить нарушение", - приводятся в тексте слова начальника надзорного ведомства Ивана Боброва.

Как отметили в пресс-службе, владелец самостроя добровольно демонтировал объект. Освобожденную территорию жители близлежащих домов используют как парковку на 30 машино-мест.