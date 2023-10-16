16 октября, 12:16

На северо-западе Москвы освободили участок площадью более 500 кв. м для парковки

Земельный участок предназначен для эксплуатации существующего здания под магазин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Земельный участок площадью свыше 500 кв. м освободили от незаконной постройки на северо-западе Москвы, теперь на месте самостроя появилась общедоступная парковка на 30 машино-мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Уточняется, что инспекторы контрольного ведомства обнаружили незаконную постройку по адресу: Пятницкое шоссе, дом 13. Земельный участок предназначен для эксплуатации существующего здания под магазин. Несмотря на запрет на строительство на этой территории, собственник ранее демонтировал здание площадью 545,5 кв. м и на его месте незаконно возвел новую постройку с другой площадью.

"Одноэтажное строение - торгово-рыночный комплекс площадью 561,8 кв. м - возвели незаконно. Земельный участок под строительство не предоставлялся, разрешение на него не выдавалось. Учитывая наличие признаков незаконной постройки, собственнику было предписано устранить нарушение", - приводятся в тексте слова начальника надзорного ведомства Ивана Боброва.

Как отметили в пресс-службе, владелец самостроя добровольно демонтировал объект. Освобожденную территорию жители близлежащих домов используют как парковку на 30 машино-мест. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация