В Думу внесли законопроект об обязанности застройщиков исполнять рекламные обещания

Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, документом предлагается признавать публичной офертой любую информацию, которую застройщик предоставляет потенциальным покупателям в рекламных буклетах, изображениях, видеороликах

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Законопроект об обязанности застройщиков исполнять обещания, которые были указаны в рекламных буклетах, но отсутствовали в договоре долевого строительства, внесен в Госдуму группой депутатов от "Новых людей". Об этом сообщила пресс-служба думской фракции.

Авторами инициативы стали руководитель фракции Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев.

"В рекламе застройщики обещают людям буквально рай на земле. Не только квартиру, но и детский сад, парк, спортивную площадку. А еще IP-домофоны, зоны барбекю и Wi-Fi во дворе. Правда, мелким шрифтом в буклетах пишут, что эти обещания "не являются публичной офертой" или "носят информационный характер". Так застройщики освобождают себя от ответственности", - пояснил Нечаев, слова которого цитирует пресс-служба.

Даванков отметил, что законопроектом предлагается признавать публичной офертой любую информацию, которую застройщик предоставляет потенциальным покупателям в рекламных буклетах, изображениях, видеороликах. "Если дом и придомовая территория не будут выглядеть так, как нарисовано в буклете, люди смогут предъявить застройщику претензии", - сказал вице-спикер Госдумы, слова которого также приводит пресс-служба фракции.