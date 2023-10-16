В России за девять месяцев ввели почти 80 млн кв. м жилья

Это на 0,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, следует из материалов Росстата

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Объем ввода жилья на территории РФ в январе - сентябре 2023 года составил 79,7 млн кв. м. Это на 0,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, следует из материалов Росстата.

Отмечается, что при этом за девять месяцев 2023 года более 48 млн кв. м в РФ введено населением, в том числе за сентябрь - почти 6 млн кв. м. В целом за сентябрь 2023 года на территории РФ введено 9,5 млн кв. м жилья.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что объем ввода жилья в РФ по итогам 2023 года может составить до 105 млн кв. м.

По итогам 2022 года в России ввели в эксплуатацию рекордные 102,7 млн кв. м жилья - на 11% больше относительно результата 2021 года.