Порядка 1,4 тыс. объектов недвижимости могут попасть в Федеральный реестр долгостроев

Сейчас в реестре числятся более 440 объектов, сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 440 объектов недвижимости включены в Федеральный реестр незавершенного строительства и еще 1,4 тыс. могут быть в него внесены. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Потенциально в федеральный реестр могут быть включены 1 415 объектов. Всего в реестр федеральный попал 441 объект незавершенного строительства: 78 принято решение снести, 194 достроить и 96 объектов реализовать", - сказал он.

По словам Файзуллина, объем фактического незавершенного строительства в РФ сейчас составляет 309,9 млрд рублей или 6,8 тыс. объектов. Из них 126 млрд рублей - это федеральные объекты и 183 млрд рублей - региональные.

Федеральный реестр долгостроев был создан в конце октября 2022 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В него включают объекты, которые возводились при участии федеральной казны. Специальная межведомственная комиссия будет принимать решение по каждому зданию в перечне с учетом: степени готовности здания, отношения общего объема затрат, срока приостановления строительства, наличия документов и актуальности завершения строительства.