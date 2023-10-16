Файзуллин заявил, что порядка 18 тыс. га в РФ вовлечены в комплексное развитие территорий

Это можно сравнить с программой реновации России, сообщил глава Минстроя

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Около 18 тыс. га земли в РФ вовлечены в проекты комплексного развития территорий (КРТ), что можно сравнить с программой реновации России. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"Новый механизм, который мы вместе с вами создали, по комплексному развитию территории позволяет совершенно новые подходы применить к модернизации наших городов. Серьезно закрутилась работа по КРТ - сегодня 18 тыс. га территории отрабатывается регионами в городах. Практически формируется новая программа реновации", - сказал он.

Файзуллин попросил комитет о помощи в "донастройке" закона о КРТ. По его словам, этот механизм будет играть значительную роль в модернизации городов и расселении ветхого жилья.

Так, в настоящий момент формируются параметры новой программы переселения людей из аварийного фонда, продолжил он. "22 млн кв. м - уже принятых решений региональными и муниципальными властями. Понимаем сумму программы. <…> К весне (2024 года - прим. ТАСС) уже поймем с учетом формирования новых национальных проектов и сумму, и подходы, и возможности регионов", - добавил он.

Министр напомнил, что программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, уже завершили 14 регионов. Из них девять начали получать финансирование по новой программе, которая затрагивает фонд, признанный непригодным для жилья в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.