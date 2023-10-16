Около 1 тыс. потерявших жилье белгородцев планируют переселить в новые дома в 2023 году

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, обязательства перед оставшимися семьями намерены закрыть в течение первого квартала 2024 года

ТАСС, 16 октября. Почти 1 тыс. жителей Белгородской области, потерявших жилье из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, переедут в новые дома и квартиры до конца 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков по итогам встречи с жителями приграничных сел, где ввели режим ЧС.

"На сегодняшний день 1 589 пострадавшим семьям вручены уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного. Причем 1 342 человека уже определились с конкретной квартирой или домом и по ним проводятся закупочные процедуры. По данным министерства строительства региона, до конца года почти 1 тыс. семей сможет переехать в новые квартиры или собственные дома", - сказал губернатор.

Он добавил, что обязательства перед оставшимися семьями закроют в течение первого квартала 2024 года, работа с каждой семьей ведется индивидуально. "Мы выбрали самый сложный, но, как я считаю, самый правильный подход, когда не стали проводить конкурсные процедуры и покупать на рынке количество квадратных метров, потому что в таком случае мы бы предоставляли жилье не там, где выбрали жители, а там, где застройщик выиграл конкурс и построил дом", - уточнил глава региона.

По поручению президента России Владимира Путина Белгородской области выделили 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений для пострадавших жителей приграничья. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС.