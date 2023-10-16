В Коптеве начали строить дом по программе реновации

Вести в эксплуатацию здание планируют в 2024 году

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Строительство жилого дома для участников программы реновации в столичном районе Коптево планируют завершить в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Коптево по адресу: Михалковская улица, з/у 10 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новостройка Г-образной формы будет состоять из четырех секций переменной этажности. Фасадные решения монолитного здания представляют собой сочетание керамогранитной плитки, сборных навесных железобетонных панелей с различными вариантами отделки: плитка из кирпича и архитектурный бетон с рельефным рисунком. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением. В подземном уровне разместится стоянка для автомобилей.

"В новостройке будет 275 квартир (однокомнатных - 119, двухкомнатных - 103, трехкомнатных - 48, четырехкомнатных - пять). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первый этаж будет нежилым - здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", - отметили в департаменте.

В каждой секции предусмотрена установка современных грузопассажирских лифтов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли. Плитка у входной группы жилых домов будет с шероховатой поверхностью. Во дворе разместят оборудованные детскую и спортивную площадки, а также зоны для тихого отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны.