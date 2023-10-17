В удаленном районе Камчатки построят три дома для расселения аварийного жилья

Объекты планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Усть-Камчатского муниципального района Камчатки намерены сдать в 2024 году три новых дома в рамках программы по расселению аварийного жилья. Район является одним из лидеров среди муниципалитетов полуострова по включению объектов в данную программу, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Усть-Камчатский район занимает второе место по объему включенного в программу аварийного жилья. Мы видели, что три дома уже возводятся хорошими темпами. Работы стартовали в сентябре, мы уже видим залитые котлованы. <…>. В следующем году все три дома будут сданы, люди получат квартиры взамен аварийных", - привели в сообщении слова главы Камчатки Владимира Солодова.

Уточняется, что всего в Усть-Камчатском районе порядка 16 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года.