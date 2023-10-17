Три участка на западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Объем вложений в проект оценивается почти в 4 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Неэффективно используемые участки в районах Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино общей площадью 3,85 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Три неэффективно используемых участка в районах Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино общей площадью 3,85 га входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. Объекты расположены по адресам: улица Озерная, владение 37 и проспект Вернадского, владение 62. Объем вложений в реорганизацию площадок оценивается почти в 4 млрд рублей", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что сейчас на участках находятся устаревшие торгово-бытовые объекты, автостоянка и места хранения автотранспорта. "Согласно проекту решения, на двух участках на проспекте Вернадского планируется построить почти 32 тыс. кв. м комфортного жилья для целей программы реновации. Здесь проведут работы по благоустройству и озеленению придомовой территории, организуют парковочное пространство, а также обустроят спортивные, детские площадки и зоны отдыха", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что в рамках реорганизации участка на улице Озерной запланировано расширение Востряковского кладбища.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на сроки реализации программы реновации влияют в том числе площадь территорий, подобранных для строительства жилья. Всего в Западном административном округе по программе реновации планируется переселить около 105 тыс. человек из 559 домов. Сейчас уже возведено 32 новостройки, на стадии проектирования и строительства находится еще 46 объектов.

"Реорганизация неэффективно используемых территорий в районах Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино позволит улучшить жилищные условия свыше 700 горожан за счет переселения из ветхого жилого фонда в новые квартиры по программе реновации", - добавил Бочкарев.

Всего в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га. По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру.