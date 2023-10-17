В Тверском районе Москвы демонтировали незаконно размещенную летнюю веранду

Площадь сезонного кафе самовольно превысили на 35,1 кв. м

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Самовольное увеличение площади уличной террасы ресторана выявили и пресекли в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

"На крыше подвала здания ресторана, вне локации, определенной схемой размещения, возвели летнюю веранду. Для подъема на площадку оборудовали лестницу. Кроме того, площадь сезонного кафе самовольно превысили на 35,1 кв. м", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Инспекторы выявили нарушения при размещении сезонного кафе по адресу 1-й Волконский переулок, дом 10.

"Установка летних веранд на территории Москвы допускается при условии включения объекта в городскую схему размещения и соблюдения установленных правил и требований законодательства. Так, сезонные кафе должны соответствовать утвержденным границам и площадным характеристикам, а также не препятствовать передвижению пешеходов по тротуару", - заключили в Госинспеции по недвижимости.