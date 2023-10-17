На Минской ул. в Москве появится крупный детский многофункциональный спорткомплекс

Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Столица выделила почти 2,4 га земли в Западном административном округе (ЗАО) для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) - возведения детского многофункционального спортивного комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"Для реализации масштабного инвестиционного проекта инвестору без торгов в аренду на пять лет предоставили два земельных участка общей площадью 2,4 га на Минской улице рядом с Мосфильмовским прудом. Он возведет здесь два комплекса для учеников академии футбола "Снегири", которая расположена неподалеку", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, для строительства производственных и инновационных комплексов, социальных и транспортных объектов город выделяет землю без торгов, если параметры будущего проекта соответствуют критериям МаИП. Это создает дополнительные рабочие места и способствует развитию столичной инфраструктуры.

"На участке площадью 0,24 га планируется возвести двухэтажный спортивный центр. На первом этаже будут залы для борьбы, а на втором - для подвижных игр. На другом земельном участке, площадь которого составляет 2,13 га, планируется построить спорткомплекс, в котором разместятся два больших спортзала, классы для занятий, столовая, буфет, актовый зал", - отметил руководитель проекта компании-застройщика ООО "АФ "Снегири" Андрей Камнев.

По его словам, также запланировано строительство плоскостного футбольного поля с подогревом для проведения спортивных соревнований, посещать которые смогут местные жители. "Инвестиции в этот проект оцениваются нами в 3 млрд рублей", - добавил Камнев.

Отмечается, что реализация проекта начнется в 2024 году.