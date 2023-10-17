Госдума приняла законы о возможности изымать из ЕГРН данные о режимных объектах

Установлена недопустимость разглашения информации о виде или видах разрешенного использования земельного участка, их наименовании, основных характеристиках и о лице, которому предоставлен объект недвижимости

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла законы, которые позволяют удалять данные о режимных объектах из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Сейчас по закону "О государственной регистрации недвижимости" сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными. При этом данным законом, законом "О кадастровой деятельности" и Гражданским кодексом РФ не предусмотрены особенности подготовки документов, необходимых для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении режимных объектов, а также для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на такие объекты недвижимости.

Один из принятых законов устанавливает особенности оформления прав на режимные объекты. Так, содержащиеся в подготовленных в результате выполнения кадастровых работ документах и подлежащие внесению в ЕГРН сведения не должны приводить к разглашению данных об объекте недвижимости, составляющих гостайну. Речь, в частности, идет о назначении здания и сооружения, о проектируемом назначении здания и сооружения, строительство которых не завершено, об их местоположении на земельном участке. Также не должна разглашаться информация о виде или видах разрешенного использования земельного участка, здания, сооружения, помещения, их наименовании, основных характеристиках и о лице, которому предоставлен объект недвижимости.

Если передача в реестр данных о режимном объекте может привести к разглашению сведений, составляющих гостайну, государственной регистрации подлежит только право собственности РФ на такой объект недвижимости. Договор аренды такого объекта недвижимости считается заключенным с момента его подписания сторонами. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления таким объектом недвижимости, право безвозмездного пользования земельным участком возникают с момента передачи соответствующего имущества.

Уже имеющаяся запись о госрегистрации права, ограничении права или об обременении может быть погашена по заявлению лица, в пользу которого зарегистрировано право, обременение или ограничение права.

Также устанавливаются полномочия правительства РФ по утверждению перечня видов режимных объектов, в отношении которых не осуществляется государственный кадастровый учет. Корреспондирующие поправки вносятся в Градостроительный кодекс РФ и закон "О государственной регистрации недвижимости". Второй принятый Госдумой закон содержит корреспондирующие поправки в закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".