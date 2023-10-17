В Москве в районе Крюково расселили дома первого этапа программы реновации

Почти 700 семей из расселенных домов получили современные квартиры с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами реновации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Расселение всех девяти старых домов, включенных в первый этап программы реновации района Крюково на территории Зеленоградского административного округа, завершено. Планы по переселению участников программы в данном районе выполняются с опережением графика, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Всего в Зеленограде полностью расселено 11 домов старого жилого фонда. Почти 700 семей из расселенных домов получили современные квартиры с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Пять из расселенных домов уже демонтированы, на месте сноса организованы площадки для возведения современного жилья для участников программы реновации. Левкин напомнил, что недавно в округе была передана под заселение новостройка по адресу: Солнечная аллея, корпус 935. Новые квартиры получили 245 жителей Зеленограда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 2 тыс. жителей Зеленограда получили новые квартиры по программе реновации. Всего в программу здесь включили 34 старых дома, в которых живут порядка 7,1 тыс. человек.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5,1 тыс. домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти миллион москвичей.