Минтруд сообщил, что маткапитал помог улучшить жилищные условия почти 9 млн семей в России

Это 86% от общего числа тех, кто получил сертификат на маткапитал, отметил директор департамента демографической и семейной политики ведомства Андрей Галкин

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Почти 9 млн российских семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала, это 86% от общего числа тех, кто получил сертификат на маткапитал. Динамика расходования средств на жилье снижается, а на образование детей - повышается, сообщил директор департамента демографической и семейной политики Минтруда России Андрей Галкин.

"Динамика расходования средств на жилье по-прежнему высока, но она снижается. За все время действия программы у нас 8,8 млн семей, это 76%, улучшили жилищные условия. Напомню, что [всего] более 13,5 млн семей получили сертификаты, и 7,6 млн семей в полном объеме распорядились средствами маткапитала", - сказал он на расширенном совещании в Совете Федерации "Совершенствование механизма приобретения жилых помещений с использованием средств материнского капитала в части исключения практики приобретения жилых помещений, ставших непригодными для проживания граждан".

Галкин уточнил, что в 2021 году маткапитал на улучшение жилищных условий направили 912 тыс. семей (62% от общего числа за год), в 2022 году - 841,5 тыс. семей (52%), по данным на октябрь 2023 года - 512 тыс. семей (47%).

При этом число тех, кто тратит маткапитал на образование детей, растет. За время реализации программы маткапитала 1,8 млн семей (16%) воспользовались им по этому направлению. Так, в 2021 году показатель составил 270 тыс. семей (18%), в 2022 году - 387 тыс. семей (24%), с начала 2023 года - 243 тыс. семей (22%).

"Ведется работа по подготовке законопроекта, который предусматривает обязанность Соцфонда направлять в Росреестр в целях включения в ЕГРН сведений по приобретению жилого фонда. Это очень важное решение", - добавил Галкин.

Материнский капитал

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.