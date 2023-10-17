Медики Поморья смогут приватизировать служебное жилье

По данным пресс-службы администрации региона, такую возможность предоставят медикам, "отработавшим в государственном медицинском учреждении не менее десяти лет"

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Медицинские работники Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье после десяти лет работы в организации, сообщает пресс-служба администрации региона. На заседании правительства области определили порядок приватизации такого жилья.

"В Архангельской области определен порядок приватизации медицинскими работниками служебного жилья. Такая возможность с учетом ряда условий будет предоставлена медикам, отработавшим в государственном медицинском учреждении не менее десяти лет. Порядок принятия решений о приватизации утвержден сегодня на заседании правительства Архангельской области", - указано в сообщении.

С инициативой предоставить медикам возможность приватизации служебного жилья выступил губернатор Александр Цыбульский. Эта мера социальной поддержки должна способствовать переезду врачей или фельдшеров в сельские территории и закрепить кадры на местах.

Специалист должен отработать в государственных медучреждениях и проживать в служебном жилье не менее десяти лет. У медицинского работника не должно находиться в собственности или пользовании другого жилого помещения в том населенном пункте, где он планирует приватизировать жилье. И необходимо наличие нереализованного права на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения.

В 2022 году 44 медицинских работника обеспечили служебными квартирами, которые находятся в оперативном управлении медицинских организаций. В 2023 году для медработников региона приобрели десять служебных квартир. Эту работу продолжат в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы, которую правительство Архангельской области утвердило 17 октября.

Всего в настоящее время на территории региона есть 393 служебные квартиры, из них на праве оперативного управления медорганизаций находятся 165 жилых помещений, 228 предоставили органы местного самоуправления.