Жилинспекции могут наделить полномочиями по контролю расхода средств на капремонт

Как пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, на сегодняшний день спецсчета оказались вне зоны особого контроля, поэтому стали возникать случаи подделки протоколов собрания собственников

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который обязывает Государственную жилищную инспекцию вести реестр протоколов общего собрания собственников в многоквартирном доме (МКД). Речь идет о документах, касающихся принятия решения о проведении капитального ремонта за счет средств жильцов.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы правительством РФ в августе этого года. Она разработана во исполнение поручений президента РФ от 24 августа 2022 года и направлена на совершенствование контроля за использованием денежных средств на специальных счетах для проведения капремонта.

Как пояснил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, "на сегодняшний день спецсчета оказались вне зоны особого контроля, поэтому стали возникать случаи подделки протоколов собрания собственников, когда жильцы принимают одно решение, а в банк направляется совершенно иное".

Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс нормой, согласно которой Госжилинспекция наделяется полномочиями по обязательному ведению "реестра протоколов общих собраний собственников помещений в МКД, содержащих решения о проведении капитального ремонта общего имущества, при котором выбран способ формирования фонда капремонта на специальном счете".

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать контроль за использованием средств, которые находятся на специальных счетах", - подчеркивается в пояснительных материалах.

Кроме того, в профильном думском комитете по строительству и ЖКХ уточнили, что документом вводится обязанность собственников помещений в МКД в случае формирования ими фонда капитального ремонта на специальном счете принимать решение на общем собрании о включении в смету расходов на капремонт услуги по строительному контролю, в том числе должна быть прописана предельно допустимая стоимости этой услуги.