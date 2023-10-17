Выдачи льготной ипотеки в России в сентябре достигли максимума

На вторичном рынке динамика спроса сильно отставала от первичного, отметили в ЦБ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Выдачи льготной ипотеки в сентябре достигли исторического максимума, несмотря на повышение минимального взноса, следует из бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".

"В сентябре выдачи по льготным программам достигли максимума за всю историю их существования, притом что предложение было ограничено повышением минимального взноса с 15 до 20%", - говорится в документе.

Отмечается, что на вторичном рынке динамика спроса сильно отставала от первичного. "Вероятно, спрос формируют заемщики с достаточно большим первоначальным взносом - для них рост ставок менее критичен, чем для заемщиков с минимальными суммами для взноса", - предполагают в ЦБ.

При этом динамика ипотечных заявок в августе указывает на то, что замедление роста портфеля несубсидируемой ипотеки в сентябре - октябре может оказаться умеренным. В дальнейшем по мере роста ставок, а также повышения надбавок к коэффициентам риска по ряду ипотечных кредитов охлаждение в ипотечном сегменте может стать более выраженным, в том числе и в льготном сегменте.