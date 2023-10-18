Предприниматели смогут открыть шесть кафе на ВДНХ

Подать заявку на участие в торгах можно до 7 ноября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Москвы на городские торги выставили шесть нестационарных торговых объектов (НТО) в Останкинском районе - победители смогут открыть в них точки общепита. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Участие в торгах дает предпринимателям возможность вести бизнес на привлекательных городских площадках. Например, 9 ноября пройдут аукционы, победители которых смогут открыть всесезонные кафе на территории ВДНХ. Всего доступно шесть лотов - три киоска площадью от 15 до 57 кв. м и три павильона площадью от 34 до 47 "квадратов". С предпринимателями подпишут договоры на срок до 30 сентября 2026 года", - сказал глава ведомства Иван Щербаков.

Отмечается, что три нестационарных объекта расположены на Кольцевой дороге ВДНХ, два находятся возле Третьего Каменского пруда, еще один - рядом с павильоном "Физкультура". Победители торгов смогут установить необходимое оборудование, а также разместить рекламу, вывески и таблички, предварительно согласовав их размеры, внешний вид и расположение. Кроме того, инвесторам нужно будет выполнять некоторые требования.

Аукционы пройдут на электронной торговой площадке "Росэлторг". Подать заявку на участие в них можно до 7 ноября. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.