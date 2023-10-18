В Подмосковье индустриальный парк "Южные врата" заполнился на 100%

Собственник объекта Instone Development планирует завершить строительство и передать недвижимость арендатору в начале 2024 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Комус", один из лидеров российского рынка по продажам товаров для офиса и бизнеса, арендовала 30 тыс. кв. м в индустриальном парке "Южные Врата", этот объект станет завершающим этапом развития масштабного индустриального парка в Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"По итогам передачи компании "Комус" логистического объекта "Южные врата" станет 35 индустриальным парком Московской области, который будет заполнен на 100%. Всего в Московской области на сегодняшний день работают 69 индустриальных парков, общий уровень заполняемости этих площадок составляет 84%. В целях дальнейшего развития индустриальной инфраструктуры в регионе на данный момент реализуется 38 проектов по созданию новых индустриальных парков, что обеспечит сохранение достаточного объема предложения на рынке для инвесторов", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Уточняется, что компания "Комус" получит в индустриальном парке строящийся объект - он будет доработан в соответствии с требованиями резидента. Собственник объекта Instone Development планирует завершить строительство и передать недвижимость арендатору в начале 2024 года. Возведение складского здания для "Комус" станет завершающим этапом развития масштабного индустриального парка, строительство которого началось в 2014 году.