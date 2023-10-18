В Новой Москве построят два жилых дома на 1 тыс. квартир

Здания будут построены по монолитной технологии с применением современных материалов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Два жилых дома на 1 тыс. квартир планируют построить в Новой Москве, также запланирован детский сад на 350 мест, комплексное благоустройство и озеленение дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Выдано разрешение на строительство двух жилых домов <...> на территории ТиНАО. Корпуса 3 и 4 входят в состав 9 фазы строительства и будут расположены по адресу: г. Московский, участки тепличного комбината №1, третий микрорайон, квартал 3", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, общая площадь двух жилых корпусов составляет более 73 тыс. кв. м. Дома будут построены по монолитной технологии с применением современных материалов, это облицовочный кирпич и декоративная штукатурка натуральных природных оттенков.

В пресс-службе добавили, что особенность входных групп - панорамное остекление и просторные холлы с мягкой зоной ожидания. Комфорт и безопасность передвижения в подъездах обеспечит напольное покрытие из керамогранита с антискользящей защитной поверхностью и системой "теплый пол". В финишной отделке стен будет использовано несколько материалов, включая декоративные панели из фиброцемента.

"Основной акцент в благоустройстве сделан на разнообразии сценариев времяпрепровождения. На придомовой территории будут установлены экологичные игровые площадки для детей разного возраста, развивающие спортивные комплексы, зоны для спокойного отдыха и прогулок", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.