"Метеор лифт" поставит инновационные лифты в ЖК в Ленинградской области

Кабины произведут на заводе Meteor Lift в Санкт-Петербурге и доставят заказчику до конца июня 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Российский "Метеор лифт" (до ребрендинга ООО "ОТИС Лифт") поставит и смонтирует 50 лифтов с инновационной системой безопасности в проект жилого комплекса "Фотограф" инвестиционно-строительной группы "Мавис" в Ленинградской области. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Международного строительного чемпионата, передает корреспондент ТАСС.

В рамках этого соглашения Meteor Lift поставит кабины грузоподъемностью 450 и 1 тыс. кг и скоростью движения 1,6 м/ с в современном дизайне Meteor Select. Лифты будут оборудованы энергоэффективным регенеративным приводом ReDrive, безредукторной лебедкой и инновационной системой круглосуточного контроля состояния стальных канатов SmartSense. Кабины произведут на заводе Meteor Lift в Санкт-Петербурге и доставят заказчику до конца июня 2024 года, уточнили в пресс-службе.

По словам генерального директора АО "Метеор Лифт Трейд" Романа Синица, "Метеор лифт" сотрудничает с группой "Мавис" с 2011 года, и за это время были заключены контракты на поставку 345 единиц оборудования, например, в жилых комплексах "Мечта", "Прогресс", "Виктория", "Форвард", "Цвета Радуги", "Урбанист", "Авиатор" и "Графика".

"Мы ценим наше многолетнее партнерство и намерены далее расширять свое присутствие в СЗФО. Отмечу, начиная с 2005 года в СЗФО поставлено более 26 тыс. единиц лифтового оборудования производства нашей компании, около 60% которых приходятся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область", - сказал он.

Исполнительный директор инвестиционно-строительной группы "Мавис" Анастасия Муртазова, в свою очередь, отметила технологии, экспертизу, систему качеств и команду технических специалистов "Метеор Лифт". "Все эти факторы в совокупности гарантируют безопасность жителей наших жилых комплексов. <…> Для нас, как застройщика, важно комплексное взаимодействие, предусматривающее как поставку нового оборудования, так и его монтаж, так как это залог дальнейшей качественной и бесперебойной работы оборудования", - добавила она.