18 октября, 17:06

Минстрой поможет обучению студентов из Монголии строительным профессиям в России

В ходе III Международного строительного чемпионата прошло заседание Российско-Монгольской рабочей группы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ проработает возможность организовать обучение по программам бакалавриата и магистратуры по строительным профессиям для студентов из Монголии. Такое решение было принято по итогам заседания Российско-Монгольской рабочей группы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в ходе III Международного строительного чемпионата.

"Будут проработаны вопросы организации обучения монгольских студентов по программам бакалавриата и магистратуры в профильных вузах России, а также привлечения российских специалистов для преподавания в монгольском центре профессионального образования", - сообщила пресс-служба Минстроя РФ по итогам заседания.

В конце встречи стороны закрепили в протоколе намерения продолжать и углублять совместную работу.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС. 

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РоссияМонголия
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