В районе Хорошево-Мневники возводят четыре дома по реновации

Первые этажи новостроек сделают нежилыми

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Четыре жилых дома строят для участников программы реновации в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на территории района Хорошево-Мневники для переселения по программе реновации строят четыре жилых дома площадью 62,2 тыс. кв. м. В проектировании находятся два объекта жилой площадью 25 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, новостройки возводят по адресам: ул. Генерала Глаголева, з/у 9 (вл. 9, к. 1); ул. Демьяна Бедного, вл. 17, к. 2; ул. Демьяна Бедного, з/у 22/3 (вл. 22, к. 3); Новохорошевский пр., вл. 24/3/1.

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", - добавили в пресс-службе.

Всего в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 156 домов. С момента старта программы реновации в районе Хорошево-Мневники введены в эксплуатацию пять домов, заключил Загрутдинов.