Готовность школы с дошкольным отделением в поселке Щаповское в Новой Москве превышает 80%

Учреждение рассчитано на 800 мест

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Строительство новой школы с дошкольным отделением в Щаповском поселении на территории Троицкого административного округа Москвы завершено более чем на 80%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Готовность здания школы в поселении Щаповское превышает 80%. Завершаются отделочные работы, продолжается монтаж внутренних и внешних инженерных систем, благоустройство участка", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Школа рассчитана на 800 мест, 150 из которых предусмотрены для дошкольного отделения. Застройщиком объекта выступает АНО "РСИ".

"На первом этаже школы будут расположены кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, игровая с возможностью организации спальных мест. На втором этаже школы будут расположены учебные помещения, в том числе кабинеты музыки и пения, мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный зал и спортивные залы", - добавили в пресс-службе.

Третий этаж предполагает кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинет иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также административные помещения. Учебные кабинеты средней и старшей школы будут находиться на четвертом этаже. Здесь появится робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, многофункциональный библиотечный центр, закрытый фонд с выдачей книг и кабинет иностранного языка.

"В дошкольном отделении будут располагаться групповые ячейки со спальной зоной, многофункциональный физкультурный зал, кабинеты для развивающих занятий, административные кабинеты и буфет", - заключили в департаменте.