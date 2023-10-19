В Приамурье после вмешательства прокуратуры из ветхого жилья переселили более 370 человек

В частности, в Благовещенске и Райчихинске были вскрыты факты неисполнения органами местного самоуправления полномочий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 октября. /ТАСС/. Более 370 жителей Амурской области переселили из аварийного жилья после вмешательства региональной прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

"После вмешательства органов прокуратуры из аварийного жилья переселили более 370 амурчан", - говорится в сообщении.

В городах Благовещенске и Райчихинске, Тамбовском районе вскрыты факты неисполнения органами местного самоуправления полномочий по своевременному признанию аварийными трех многоквартирных жилых домов и включению их в программы по переселению. Прокуратура направила в суды исковые заявления о включении этих домов в соответствующие программы, иски были удовлетворены. В настоящее время 38 человек получили благоустроенное жилье.

Надзорным ведомством также выявлялись нарушения, связанные с необоснованно длительными сроками расселения жильцов из домов, признанных аварийными. Тындинским районным судом удовлетворены 19 исков о признании незаконными распоряжений главы Тындинского муниципального округа в части установления сроков расселения многоквартирных домов до 31 декабря 2030 года. Решения исполнены, сроки расселения аварийных домов сокращены до 1 января 2026 года.

Также установлены факты предоставления людям некачественных жилых помещений взамен аварийных. Так, в Райчихинске в нескольких квартирах обнаружены трещины в отмостке дома и неисправная работа вентиляции. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены.

В результате надзорного сопровождения прокуратуры Амурской области хода строительства многоквартирных домов и принятых мерах, направленных на своевременное освоение бюджетных средств, в текущем году для переселенцев введено в эксплуатацию пять таких объектов. Нуждающимся гражданам взамен аварийного жилья предоставлено 260 квартир в Серышевском, Бурейском, Сковородинском районах и 2 дома в Благовещенске.