Стрит-арт художник Nootk создаст арт-объект для жилого района в Новой Москве

Арт-объект появится в результате сотрудничества ГК "А101" с проектом в области урбанистики "Это знак"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский стрит-арт художник Владимир Гупалов (Nootk) создаст арт-объект - полотно площадью 150 кв. м - для жилого района в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе девелоперской группы компаний "А101".

"Nootk создаст свой новый арт-объект "Молодая Москва", посвященный жителям столицы и историям из их жизни. Полотно площадью 150 кв. м будет создано на территории жилого района "Бунинские кварталы". После окончания строительства района арт-объект станет его частью, элементом визуальной городской ткани", - рассказали в пресс-службе.

Арт-объект появится в результате сотрудничества ГК "А101" с проектом в области урбанистики "Это знак". Кампания в рамках проекта продлится больше месяца и охватит всю Москву, она состоит из коротких манифестов в текстовом, графическом и видеоформате, которые размещаются на уличных билбордах, популярных блогерских платформах и телеграм-каналах.

Nootk - современный графический художник, объединивший в своем стиле влияние уличной культуры и мультипликационной эстетики. Ведет галерейную деятельность, участвует в стрит-арт и паблик-арт фестивалях.