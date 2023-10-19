Рост ипотечного портфеля по итогам года может достичь 3,5 трлн рублей

Согласно представленным руководителем аналитического центра ДОМ.РФ Михаилом Гольдбергом данным, выдача ипотеки в РФ в сентябре 2023 года выросла на 76% по сравнению с тем же месяцем 2022 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Прирост ипотечного портфеля в РФ по итогам 2023 года может составить 3,5 трлн рублей. Об этом заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг во время строительного конгресса "Создание".

"Прирост ипотечного портфеля мы видим очень большой в этом году - 2,4 трлн рублей. По итогам года это будет 3,5 трлн рублей. Это одно из самых больших значений", - сказал он.

Согласно представленным им данным, выдача ипотеки в РФ в сентябре 2023 года выросла на 76% по сравнению с тем же месяцем 2022 года - до 240 тыс. кредитов. По объему выдача жилищных кредитов в сентябре 2023 года увеличилась на 84% против сентября 2022 года - до 955 млрд рублей.

Всего за девять месяцев 2023 года в РФ было выдано 1,45 млн ипотек почти на 5,5 трлн рублей, что на 62% и 72% выше результата аналогичного периода 2022 года в количественном и стоимостном выражении соответственно.

Гольдберг отметил, что к настоящему моменту ипотека занимает почти 60% от совокупного объема кредитов населения РФ.