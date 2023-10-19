В Мариуполе заключили пять соглашений на возведение домов для льготной ипотеки

Среди покупателей семьи из ДНР и других регионов России

ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Администрация Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала года заключила пять соглашений на строительство домов по программе льготного ипотечного кредитования. Два застройщика уже начали подписывать договоры на приобретение жилья как с семьями из ДНР, так и других регионов России, сообщили в пресс-службе Минстроя ДНР.

Поручение о льготной ипотеке для новых регионов дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2022 года. Постановление правительства о запуске этой программы вступило в силу с 1 января 2023 года. Первый дом начали возводить по программе в июле этого года.

"В Донецкой Народной Республике растет интерес к многоквартирным жилым домам, которые строятся в рамках программы льготного ипотечного кредитования. По состоянию на середину октября между администрацией города Мариуполя и застройщиками заключены пять соглашений о реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тремя застройщиками - ООО "СУ 2007", ООО "СЗ-1 "Порфир" и ООО "РКС Девелопмент" - началось строительство домов с долевым участием.

"Двое застройщиков уже приступили к заключению договоров долевого участия. Среди покупателей семьи из ДНР, а также других регионов России. На сегодняшний день в этих домах приобретены 52 квартиры. Оформлена ипотека на квартиру по проспекту Металлургов. В декабре текущего года будет введен в эксплуатацию 51-квартирный дом в переулке Черноморский", - цитирует пресс-служба замминистра строительства и ЖКХ ДНР Максима Жуковского.

Ранее председатель правительства ДНР Евгений Солнцев сообщал, что под ипотечное строительство в регионе определено 156 земельных участков, из которых 119 - в Мариуполе. Выданы первые льготные ипотечные кредиты. С начала года строители в ДНР на 5% перевыполнили план 2023 года по восстановлению жилья - построено 350 тыс. кв. м. Восстановлены за год 10 231 объект, 1 683 многоквартирных дома, 7 227 индивидуальных жилых домов.