В Москве арендаторы исторических зданий сэкономят более 360 млн рублей благодаря льготам

Такой возможностью по программе "1 рубль за квадратный метр в год" пользуются арендаторы 19 объектов культурного наследия

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Льготной ставкой по программе "1 рубль за квадратный метр в год" пользуются арендаторы 19 исторических зданий, которые расположены в шести административных округах, за 2023 год они смогут сэкономить более 360 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В столице с 2012 года действует программа по сохранению объектов культурного наследия "1 рубль за квадратный метр в год". Город выставляет на аукцион исторические здания, которые нуждаются в реставрации или восстановлении. После проведения этих работ инвесторы могут арендовать их по льготной ставке. Такой возможностью уже пользуются арендаторы 19 объектов культурного наследия. Только за этот год они сэкономят 363,3 млн рублей", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что льготными ставками по программе "1 рубль за квадратный метр в год" пользуются более 40 арендаторов исторических зданий и объектов для размещения учреждений образования. Инвесторы уже сэкономили больше 5,5 млрд рублей.

"По результатам торгов с инвесторами заключили 31 договор аренды исторических зданий общей площадью свыше 18 тыс. кв. м. В центре столицы находятся 24 таких объекта, по два - на севере и юго-востоке, по одному - на востоке, юге и северо-западе города", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

Чтобы воспользоваться программой, инвесторы должны принять участие в специальных аукционах. С победителем заключается договор аренды на 49 лет. Арендатор обязуется восстановить объект культурного наследия в течение первых пяти лет. При этом работы должны проводиться в строгом соответствии с охранным обязательством и актом технического состояния, который является неотъемлемой частью охранного обязательства. После завершения реставрации столичный департамент культурного наследия выдает арендатору акт приемки выполненных работ. После этого инвесторы смогут арендовать эти исторические здания по льготной ставке - из расчета один рубль за квадратный метр площади объекта недвижимости в год.