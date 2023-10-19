В России жилье в новостройках может подорожать на 10% по итогам 2023 года

Доля распроданного жилья в новостройках в настоящий момент составляет чуть более 30%, заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Рост стоимости жилья в новостройках по итогам 2023 года может составить 10%. Однако это изменение не будет значительным, поскольку оно примерно равняется инфляции, заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в ходе строительного конгресса "Создание".

"Первые полгода цены на жилье стояли на месте. Мы видим, что цены выросли в III квартале примерно на 6%. В сентябре цены росли достаточно сильно. Но к концу года общий уровень (роста - прим. ТАСС) цен составит примерно 10%, что будет примерно равняться текущей инфляции. В этом году таких темпов роста, как в прошлом году, 20%, мы уже не увидим", - сказал он.

Доля распроданного жилья в новостройках в настоящий момент составляет чуть более 30%, что, по словам Гольдберга, нормально для рынка.

ДОМ.РФ также рассчитал на основе данных Росстата и Банка России коэффициент доступности жилья на первичном рынке без привлечения ипотеки - количество лет, в течение которых семья из двух работающих человек будет копить на квартиру в новостройке при отсутствии других трат. Согласно представленным Гольдбергом материалам, этот показатель изменился с 3 лет в 2019 году до 4,3 года в 2022 году. И по итогам III квартала 2023 года он составил 4,4 года.

Срок накопления первоначального взноса на ипотеку на жилье в новостройке по итогам III квартала 2023 года остался на уровне 2022 года - 2,5 года. В то время как доля платежа по ипотеке выросла с 18% от дохода семьи в 2022 году до 24% в III квартале 2023 года.