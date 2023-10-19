Приложение "Госуслуги.Дом" интегрируют с базой Росреестра до конца года

Минстрой сообщил, что работает с региональными структурами ЖКХ над уточнением всего массива данных, заложенных в экосистему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Интеграция приложения для решения жилищно-коммунальных вопросов "Госуслуги.Дом" и базы Росреестра будет завершена до конца 2023 года, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации компании "Оператор информационной системы" Александр Горбачев.

"Сейчас мы ведем работу по финишной интеграции с Росреестром для того, чтобы данные по недвижимости получались в режиме онлайн. Эта ситуации должна разрешиться буквально в течение месяца", - сказал он.

По его словам, в некоторых случаях данные о квартире или доме отображаются некорректно или не отображаются в принципе. Но возможность кооперации с базой Росреестра сведет процент ошибок к минимуму.

В свою очередь заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик рассказал, что сейчас Минстрой и региональные структуры ЖКХ активно работают над уточнением всего массива данных, заложенных в экосистему. "Мобильное приложение критически зависит от качества данных внутри системы. Если данные по помещениям, по банковским реквизитам ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, по поступлению оплаты <...> будут недостаточно качественными, система работать не будет", - подчеркнул он.

Как отметил замминистра, динамика этой работы позволяет рассчитывать, что стопроцентная точность данных по каждому разделу вполне достижима. "К концу года у граждан будет действительно работающий инструмент полного погружения в информационную среду ЖКХ: возможность получить услугу, возможность сигнализировать о проблеме, то есть всю информацию, которая позволяет улучшить свой уровень жизни", - добавил он.

Приложение "Госуслуги.Дом" создано на базе государственной информационной системы ЖКХ. Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя России.