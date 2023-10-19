На улице Бехтерева в Москве построят два жилых корпуса по реновации

Строительство планируется завершить в 2025 году

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Строительство двух жилых корпусов для переселения участников программы реновации на улице Бехтерева в Москве планируется завершить в 2025 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Царицыно по адресу улица Бехтерева, з/у 25.49.1 в 2025 году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации на 360 квартир. В настоящее время идет возведение надземной части здания", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба Депстроя.

Как уточнили в ведомстве, фасад зданий облицуют терракотово-коричневой бетонной плиткой. Своим цветовым оформлением новостройка будет перекликаться с акцентными оттенками соседнего дома, тоже возводимого по программе реновации по адресу Севанская улица, з/у 60. Панорамное зеркальное остекление должно подчеркнуть единый архитектурный стиль улицы. На фасадах установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 360 квартир (однокомнатных - 151, двухкомнатных - 104, трехкомнатных - 105). Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - добавили в пресс-службе.

Первые этажи домов сделают нежилыми, там разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Грузопассажирские лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены на одном уровне с поверхностью земли, плитка у входной группы будет с шероховатой поверхностью. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят площадку для детских игр, спортивных занятий и тихого отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.