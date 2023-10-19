Минстрой сообщил об отсутствии сбоев при запуске отопления в регионах

В ведомстве отметили, что аварийность при включении отопления по сравнению с 2022 годом не снизилась, но и не увеличилась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался во всех регионах России, где температура понизилась до предусмотренных законом величин, сообщил корреспонденту ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

"Пока идет все по плану. Сбоев с запуском систем отопления мы не фиксируем. Во всех субъектах, в которых уже температура требует включения отопления, отопительный сезон начался", - сказал он в кулуалах III Международного строительного чемпионата.

Также замглавы Минстроя отметил, что аварийность при включении отопления по сравнению с прошлым годом не снизилась, но и не увеличилась. "У нас этот параметр сохраняется на прежнем уровне, на уровне прошлого года, пока каких-то серьезных отклонений мы не фиксируем", - уточнил он.

По словам замминистра, этот вопрос мониторится на еженедельных штабах с участием министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, а также на регулярных совещаниях как по федеральным округам, так и общероссийских.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. Более 1 500 специалистов в области строительства из крупных компаний России и зарубежных стран в течение трех дней будут соревноваться в Санкт-Петербурге за призовой фонд в размере 53,1 млн рублей. Деловая программа чемпионата включает порядка 80 мероприятий, в них примут участие представители более 30 стран. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей", Газпром и правительство Санкт-Петербурга. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС.