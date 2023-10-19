В Москве за сентябрь реализовали более 20 нежилых помещений в новостройках реновации

Объекты расположены на востоке, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре города, а также Новой Москве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бизнес проявляет интерес к коммерческим площадям, расположенным в новостройках программы реновации. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Нежилые помещения на первых этажах в многоквартирных домах, построенных по программе реновации, улучшают качество жизни новоселов: жителям удобно пользоваться магазинами, кафе, предприятиями предоставления услуг недалеко от дома. Только за сентябрь реализовано 23 таких нежилых помещения", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, реализованные помещения расположены на востоке, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре города, а также Новой Москве.

"Приобрести такое помещение возможно как из собственных средств, так и при помощи ипотеки. В настоящее время ведется обустройство данных помещений и в скором времени в них откроются новые частные предприятия социально-бытового назначения", - цитирует пресс-служба Левкина.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.