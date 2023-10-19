На северо-западе Москвы освободили площадку для возведения новостройки по реновации

Планируется, что в новый дом смогут переехать более 750 жителей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Демонтаж расселенных по программе реновации старых жилых домов завершили в районе Северное Тушино в Северо-Западном административном округе столицы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Так, на месте сноса по адресу: улица Героев Панфиловцев, дом 49, корпуса 1 и 2 уже приступили к строительству нового жилья. Как уточнил руководитель департамента, проектная документация на новостройку готова. Планируется, что в новый дом, рассчитанный на 325 квартир, смогут переехать свыше 750 жителей.

"Подбор территорий для возведения новостроек является неотъемлемой частью реализации программы реновации, так как это напрямую влияет на ее сроки", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

По его словам, в Северном Тушине заселяются три новостройки на улицах Вилиса Лациса, дом 38, корпуса 1 и 2, Свободы, дом 67А, Туристской, дом 14. Всего в рамках программы реновации в районе предстоит расселить 60 старых жилых домов, в которых проживает 18,9 тыс. москвичей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн человек и предусматривает расселение 5 175 домов.