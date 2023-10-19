Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение дома по реновации в Кузьминках

Общая площадь новостройки составит 32,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство жилого дома с подземным паркингом в рамках реализации программы реновации на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Стартовая площадка расположена в районе Кузьминки по адресу: улица Академика Скрябина, з/у 40.

"В Кузьминках на месте нежилого здания появится новый многоквартирный дом по реновации. В четырехсекционной новостройке общей площадью 32,7 тыс. кв. м для жильцов предусмотрено 300 квартир, а также 52 машино-места в подземном паркинге. В настоящий момент комитетом выдана разрешительная документация, необходимая застройщику для начала работ", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Он уточнил, что проектом предусмотрено 36 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 51 трехкомнатная квартиры. Все они будут сданы с готовой улучшенной отделкой, в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. Кроме лестничных пролетов, для вертикального перемещения в каждой секции предусмотрено два лифта: грузоподъемностью 630 кг и 1 тыс. кг. Для наружной отделки основной части фасадов используют трехслойные стеновые панели с облицовкой пиленым кирпичом.

Гарантия комфорта

"На первом этаже будут располагаться вестибюль, колясочная и комната для консьержа. Предусмотрены площади для помещений общественного назначения: бытовых, коммерческих или торговых. Также здесь появится центр информирования населения, где будущие жильцы смогут получить консультацию по вопросам переезда и оформить необходимые документы. Новый дом оснастят современными системами охранного наблюдения, автоматической противопожарной сигнализацией, а также системами оповещения и управления эвакуацией", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках благоустройства территории будет выполнено устройство проездов, тротуаров, открытых парковок, мест для отдыха, спортивных и детских площадок. Общая площадь озеленения участка составит около 2,8 тыс. кв. м, на нем высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

"Проектная документация предполагает создание комфортных условий для проживания маломобильных граждан. В том числе в доме появятся три двухкомнатных квартиры с расширенными проемами и адаптированными санузлами, а также 11 мест на открытой парковке в шаговой доступности от входа в здание. Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения, и расширены для удобного перемещения на креслах-колясках", - заверили в ведомстве.

Как подчеркнул Войстратенко, после подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ инспекторы Мосгосстройнадзора составят для объекта индивидуальную программу проверок. "Надзорные мероприятия будут проводиться на всех этапах строительства. К ним привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для оценки соответствия материалов и конструкций требованиям проекта", - заключил он.

О программе

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти 1 млн москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.