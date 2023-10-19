Почти 50 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве с начала года

Суммарно в них построили более 13,7 тыс. квартир

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Около 50 домов, построенных по программе реновации, введены в эксплуатацию в Москве за девять месяцев 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Реализация масштабного градостроительного проекта по реновации жилищного фонда столицы идет хорошими темпами. Всего с начала года в разных административных округах Москвы сдано 49 домов. Суммарно в них построено 13 716 современных квартир жилой площадью более 797 тыс. кв. м. В соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы, жилье сдается с полной отделкой. Часть квартир специально оборудованы для маломобильных граждан", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса столичного правительства.

Заммэра уточнил, что в рамках программы реновации на северо-востоке столицы в эксплуатацию введено восемь новостроек, еще семь - на севере и по шесть домов в Юго-Восточном, Восточном, Юго-Западном и Южном округах. Пять жилых зданий находятся в ЗАО, три - в СЗАО, а также по одному в ТиНАО и Зеленограде.

"Среди недавно сданных объектов - многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой на проезде Дежнева в Южном Медведкове и новостройка на 366 квартир на Сиреневом бульваре в районе Северное Измайлово. К переезду готовятся москвичи в Кузьминках, где на Волгоградском проспекте введен дом на 357 квартир, а для переселения жителей Зюзина готовы 147 квартир на Керченской улице", - добавил он.

Повышение темпов

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что перспективное строительство реновационного жилья на территории столицы также набирает обороты. "За девять месяцев текущего года комитет выдал 94 разрешения на строительство новых домов по реновации. В них разместятся 31 634 квартиры площадью почти 2 млн кв. м. В настоящее время современные и удобные новостройки возводятся на 198 площадках во всех округах города", - цитирует пресс-служба Войстратенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации жилищного фонда в два раза. По словам главы Мосгосстройнадзора, этого показатель будет достигнут в результате увеличения количества стартовых площадок и одновременно строящихся домов, а не за счет сокращения срока строительства. Качество и безопасность возводимых объектов по реновации останется на должном высоком уровне, заверил Войстратенко.

По его словам, комитет уделяет особое внимание строительству жилых объектов на территории столицы. На каждом этапе строительства многоквартирных домов, в том числе перед их сдачей в эксплуатацию, ведомство проводит контрольно-надзорные мероприятия согласно утвержденной программе проверок.

"Инспекторы совместно со специалистами подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") проверяют соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности на объекте, качество возводимых конструкций и применяемых материалов, в том числе учитывают требования к улучшенной отделке. Выполняют замеры уровня шума и оценивают концентрацию вредных веществ в воздухе. Комплекс лабораторно-инструментальных исследований позволяет выявить возможные нарушения еще на стадии строительства", - подчеркнул глава надзорного ведомства.

Всего с начала года центр провел почти 2,9 тыс. работ по 306 экспертным заданиям. В рамках исследований было выявлено более 1 тыс. нарушений с оформлением отрицательных заключений, каждое из которых бралось под контроль инспекторами Мосгосстройнадзора до полного устранения. За девять месяцев 2023 года сотрудники ведомства организовали на площадках реновации 554 контрольно-надзорных мероприятия.

О программе

Программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.