В Зеленограде построят дом на 580 квартир по реновации

Также предусмотрено устройство проездов, тротуаров, пешеходных зон, детских и спортивных площадок, наружного освещения и открытой автостоянки на 42 места

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство трехкорпусного жилого дома на 580 квартир по программе реновации в Зеленограде, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Зеленограде на месте ветхой жилой застройки возведут три корпуса переменной этажности общей площадью 60,7 тыс. кв. м. В соответствии с проектом здесь появится 580 новых квартир для жителей округа, 8 из них предназначены для маломобильных граждан", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Стартовая площадка находится в районе Крюково по адресу ул. Заводская, 8. Войстратенко уточнил, что первый и третий корпуса будут представлять собой единый шестисекционный Г-образный блок, а второй, двухсекционный, расположат отдельно. Всего в новостройке предусмотрено 118 однокомнатных, 311 двухкомнатных и 151 трехкомнатная квартира, они будут сданы с готовой улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации.

Основным элементом наружной отделки фасада станут крупноразмерные керамогранитные плиты. Первые этажи займут помещения общественного назначения и центр информирования по переселению. В пресс-службе добавили, что предусмотрено устройство проездов, тротуаров, пешеходных зон, детских и спортивных площадок, наружного освещения, а также открытой автостоянки на 42 места. Общая площадь озеленения участка составит более 3 тыс. кв. м: планируется высадка деревьев, свыше 600 кустарников и газона.