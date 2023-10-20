В России за 10 лет возвели около 834 млн кв. м жилья

На российских стройках работают более 11 млн человек, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Около 834 млн кв. м жилья возведено на территории РФ за 10 лет, на российских стройках работают более 11 млн человек. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе Международного строительного чемпионата.

"За десять лет в стране введено 834 млн кв. м жилья. Это на текущий период. Из них менее половины - индивидуальное жилищное строительство", - сказал министр на пленарной сессии.

По его словам, с начала 2023 года в РФ введено более 80 млн кв. м жилья. На российских стройках работают более 11 млн человек, с учетом жилищно-коммунального хозяйства и проектирования. При этой стройотрасль обеспечивает 14% валового продукта.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей", "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга. Деловая программа чемпионата включает порядка 70 мероприятий, в них примут участие представители более 30 стран. В финале чемпионата примет участие рекордное количество профессионалов - более 1 000 конкурсантов из России и из-за рубежа.