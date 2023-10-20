В Москве выдали более 23 тыс. семейных ипотек за восемь месяцев 2023 года

Как отметил заммэра Владимир Ефимов, в августе было выдано почти 5 тыс. льготных кредитов, что стало новым рекордом за все время реализации программы с 2018 года

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Свыше 23 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" выдали в Москве за восемь месяцев текущего года, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В январе - августе 2023 года в Москве выдали около 23,3 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 205,5 млрд рублей. Это на 46% и 54,4% соответственно превышает показатели за восемь месяцев 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении, в августе этого года в столице было выдано почти 5 тыс. льготных кредитов, что стало новым рекордом за все время реализации программы с 2018 года. "Москва является лидером программы "Семейная ипотека" среди российских регионов. По итогам восьми месяцев 2023 года на столицу приходится 10% выданных в стране кредитов и почти 18% от их объема", - сказал он.

В пресс-службе пояснили, что семейная ипотека - единственная льготная программа, по которой можно рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. В январе - августе 2023 года заемщики рефинансировали 1,3 тыс. - около 6% - кредитов на сумму 8 млрд рублей. За все время действия программы было рефинансировано более 17 тыс. кредитов.

Как отметила руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, которую цитирует пресс-служба, доля льготных кредитов в общем объеме выданных в Москве за восемь месяцев ипотек достигла 69%, это на девять процентных пунктов больше, чем год назад. На семейную ипотеку приходится 45% от суммы выданных в январе - августе льготных кредитов.